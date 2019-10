KORRAS! Keenia jooksja nihutas maratonis inimvõimete piire

34aastasele sportlasele olid loodud tingimused, et megatulemus joosta. Teda aitasid tempotegijate grupid, kes teatud aja tagant vahetusid ja aitasid vajalikku kiirust hoida. Lõpuks sai Kipchoge kirja aja 1:59.40.

Laupäeval on 34aastasele Kipchogele tempomeistriteks praegused maailma tipud nagu näiteks Jakob, Henrik ja Filip Ingebrigtsen ja Matthew Centrowitz kui ka selline jooksulegend nagu Bernard Lagat.

Keenialane peaks kahe tunni piiri alistamist ajalooliseks saavutuseks. “Joosta Berliinis (kus ta maailmarekordi püstitas) ja Viinis on kaks erinevat asja. Berliinis oli eesmärgiks saavutada uus maailmarekord. Viinis tahan ma teha ajalugu, just nagu esimene inimene, kes kuu pinnale astus,” sõnas Kipchoge Londoni ajalehele Evening Standard.

Selles, et ta kahe tunni piiri alistab, on jooksulegend enesekindel. “Maailmas pole miski ette määratud. Kuid võin lubada, et olen rahulik ja ootan juba laupäeva, lausus Kipchoge.