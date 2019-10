ÕUDNE VIDEO | Purjuspäi rooli roninud kahekordne maailmameister sattus hirmsasse liiklusavariisse ja lendas autost välja

Spence toimetati kiiresti Dallases asuvasse haiglasse ning pääseb juhtunust eluga. Intensiivravisse viidud poksiäss on õnneks juba ärkvel ja stabiilses seisundis. Ta ei saanud ühtegi tõsist vigastust, lisaks ei murdnud ta luid. Küll on tal mõned näohaavad.

Spence'il on kaks keskkaalu meistritiitlit: 2017. aastast hoiab ta IBF- ning tänavu septembrist ka WBC-tiitlit. Seni on ameeriklane ringis püsinud võitmatuna: tal on kirjas 26 võitu, neist 21 nokaudiga.