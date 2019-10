Magnus Kirt: juuniks pean end viskekorda saama 

“Seda ajalist määra ei oska ma täpselt öelda. Kui ma muidu võtan (oda kätte) jaanuaris, siis loodan, et kui on õige aeg oda kätte võtta, ei ole see väga palju hiljem kui ta muidu on olnud. Eks seda näitab taastusravi käik, aga ma olen endale eesmärgi pannud, et see ei ole väga palju hiljem kui tavaliselt," sõnas Kirt.