Mängus suurepärases olukorras eksinud Konstantin Vassiljev: “Post oli arvatavasti vale koha peal!” 

Vassiljev oli pettunud, et olukorda ei realiseerinud. "Kahjuks post oli arvatavasti natuke vale koha peal...Tegelikult õnnestus väga hea rünnak teha, Sergeilt väga hea sööt ja sain sama tempoga lüüa. Teiseks puuteks jooksin õigest kohast natuke mööda, pidin pidurdama ja keha jäi palli alla. Oleks olnud ilusam, kui see esimene oleks läinud sisse, aga see teine jääb ka ikka kripeldama," vahendab Soccernet.ee Vassiljevi sõnu.