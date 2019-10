Jari-Matti Latvala WRC-karjäär võib lõppeda koos hooajaga 

"Kui ta ei saa Toyotast uut lepingut, siis on väga ebatõenäoline, et tema karjäär jätkub. Tõsi, mingi pisike roll võib olla saadaval ka kuskil mujal," sõnas Latvala mänežer Timo Jouhki Soome ajalehele Ilta-Sanomat.

34aastane soomlane on tänavu jõudnud kaks korda poodiumile – nii Soomes kui ka Saksamaal sai ta 3. koha. Punktitabelis hoiab ta 84 silmaga 7. kohta.



Toyota rallitiimi boss Tommi Mäkinen sõnas nädala alul, et Kris Meeke on enda aktsiaid viimaste rallidega kõvasti kergitanud. Käivad sahinad, et Toyota järgmise aasta trio on Ott Tänak, Meeke ja noor Soome talent Kalle Rovanperä, aga ametlikult pole ühelgi mehel lepingut.



"Võimalik, et novembris, Hispaania ja Austraalia ralli vahel saame ütelda, mida Kalle järgmisel aastal teeb," lisas Jouhki, kes esindab ka Rovanperä.