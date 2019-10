Kavalalt lõksu meelitatud jalgpalluri naine: „Mind ja mu sündimata last ähvardatakse surmaga!“ 

Nimelt saavad seal Rooney tegemistega kursis olla vaid need vähesed õnnelikud, kes jälgijateks aktsepteeritud, nende seas oli ka Vardy. Ühel hetkel hakkas ta märkama, et asjad, mida ta seal jagab, jõuavad kuidagi ajalehte The Sun. Pärast pikka kahtlust, kes selle taga võis olla, tekkis tal kaval idee, kuidas lekitaja teolt tabada.

Rooney blokeeris oma story'de vaatamisest kõik jälgijad peale ühe ning postitas sinna hulga libauudiseid. Kui need hiljem meediasse jõudsid, oli selge: selles on süüdi ainult üks inimene, kes neid näeb: Rebekah Vardy!

Et olukorrast täit ülevaadet saada, tasub pilk peale visata Inglismaa koondise parima väravalööja naise postitusele. Rooney kirjutas oma Instagrami kontol järgmiselt:

"Nüüdseks on juba aastaid keegi, kellele ma oma isikliku Instagrami konto jälgimise usaldanud, avaldanud minu privaatseid postitusi ja story'sid ajalehele The Sun. Ilma minu loata on edastatud neile informatsiooni minust, minu perekonnast ja sõpradest. Ja seda kõike ilma, et ise sellest teadlik olen olnud.

Pärast pikka üritamist see isik paljastada, tekkis kahtlus, kes see olla võiks. Et seda tõestada, tärkas mõte: blokeerisin kõik kasutajad peale ühe minu story'de vaatamisest (need, kes mu privaatset kasutajat jälgivad, ilmselt imestavad, miks mu story'sid tükk aega üleval polnud).

Viimase viie kuu jooksul postitasin arvukalt libauudiseid, et näha, kas need jõuavad The Suni. Ja, nagu arvata oli, jõudsid! Lugu soo valimisest Mehhikos, lugu televisiooni naasmisest ja hiljutine lugu uputusest keldris minu uues majas.

On olnud keeruline seda kõike enda teada jätta ja mitte sõnakestki paotada, eriti kui story'd internetiavarustesse lekivad. Kuid ma pidin. Nüüd tean kindlalt, milliselt kasutajalt/inimeselt see tulnud on.