Hyundai rallitiimi boss Walesis jõhkra avarii teinud sõitja tulevikust: olen küll itaallane, kuid ma ei hinda inimesi ühe katse põhjal 

"Lootsin, et ta suudab meid meeskondliku tiitli võitluses aidata, kuid ta ei teinud seda," märkis Adamo, kuid lisas, et iirlase tulevik ei sõltu sellest.

Hyundai järgmise aasta osas on selge see, et Thierry Neuville sõidab taas terve hooaja ning Dani Sordi ja Sebastien Loeb jagavat teist masinat. Kolmanda auto osas on otsad lahtised. Praegu mehitab seda Andreas Mikkelsen.