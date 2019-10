KAHJU! Anett Kontaveidi hooaeg on läbi 

Nii aga ei läinud. Austria turniirist loobus ta eelmisel nädalal, nüüd on selge ka Moskvast eemalejäämine. See tähendab Kontaveidi jaoks ka hooaja lõppu, kui ta ei plaani just novembris ja detsembris mängida väiksematel WTA-turniiridel. See pole aga ühegi nurga alt tõenäoline.