Mäkinen kiitis Kris Meeke'i: tema tegutsemine sarnaneb Dani Sordoga 

Kris Meeke Walesi rallil. Foto: Bradley Collyer

Toyota rallimeeskonna pealik Tommi Mäkinen on rahul Kris Meeke'i esitustega pärast suvist pausi. Põhjaiirlase stabiilsus on aidanud Jaapani autotootjal võistkondlikus arvestuses Hyundaile läheneda ning vahe on nüüd kõigest kaheksa punkti.