Kergejõustik Marek Vister – asendamatu mees Magnus Kirdi medalite varjus Kaarel Täll, Doha-Tallinn , täna, 21:40

DÜNAAMILINE DUO: Marek Visteri (paremal) ja Magnus Kirdi pikaajaline sõprus ja koostöö viis nad Tõrvast spordimaailma täielikku tippu. Foto: Erakogu

„Magnus ütles ükskord, et pean olema nagu MacGyveri nuga, kus on kõik funktsioonid korraga olemas,“ räägib odaviskaja Magnus Kirdi karjääris väga suurt rolli mängiv Marek Vister. Eduka koostöö aluseks on pikaajaline ja vankumatu sõprus.