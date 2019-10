PÕNEVUSLAHING! Hiilgavad partiid teinud jänki ja Veideman vedasid Tarva Müürsepa meeste vastu võidule 

Idavirulased juhtisid sisuliselt terve kohtumise ning kolmanda veerandaja alguses suudeti kätte võidelda juba 15punktiline edu. Viimasel perioodil paisus vahe isegi 16 silma peale, tabloo näitas 77 : 61.

Tabelis seitsmendat kohta hoidev Tarvas teenis hooaja teise võidu ning on nüüd sama pulga peal Ventspilsi ja Pärnu Sadamaga. Kalevil on kolmest lahingust kolm kaotust, nemad on 13. positsioonil.