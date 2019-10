VIDEO | Citroen harjutab kindlat elementi ja testib suurt uuendust, et Kataloonias Tänakut edestada 

"Viimasel kahel aastal on Citroen Riudecanyesi kiiruskatse "sõõrikutel" seisma jäänud, nii et nüüd nad harjutavad. Tõsi, mõlemal korral on peatunud piloot ralli võitnud," kirjutab Soome rallispets Antti Twitteris.

"Pole kahtlustki, et Saksamaal oli meie tempo allapoole arvestust. Meil on väga oluline testimine tulemas. See on ainus võimalus võitluses püsida – vajame igat väiksematki arengut, et kiirust juurde saada. Meil on head ideed ja üht-teist oleme juba ka rakendanud," ütles Ogier Walesi ralli järel.