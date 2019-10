Kuulus rallimänedžer: kõik lepingud seisavad endiselt Tänaku otsuse taga 

Veidi enam kui kolm kuud enne uue hooaja algust on enim lahtisi otsi Toyota tiimi ümber. Erinevatest vihjetest saaks justkui välja lugeda, et Tänak jätkab samas võistkonnas, kuid lepingu allkirjastamine aina venib. Seetõttu on paljud teised ooterežiimil.

"Toyota ei tee praegu teisi otsuseid. Nende fookus on praegu Tänaku allkirjal," ütles mitmete tippsõitjate mänedžer Timo Jouhki.

Teiste seas Jari-Matti Latvalat abistava Jouhki sõnavõttudest võib siiski üht-teist välja lugeda. Suure tõenäosusega jääb Tänak Toyotasse. Lisaks on Kris Meeke viimaste etappidega välja võidelnud tiimpealiku Tommi Mäkineni usalduse. Juba ammu sahistatakse talendi Kalle Rovanperä liitumisest.

Nõnda paistabki, et Latvalale pole enam lihtsalt ruumi. "Eks mujal tiimides oleks ka justkui ruumi, aga tema kindel eelistus on Toyota," selgitas Jouhki soomlase olukorda. "Vaevalt, et ta kuskil mujal sõitma hakkab."

Kuulus mänedžer ei välista ka võimalust, et Latvala teeb kaasa vaid mõned etapid või aitab Toyotat kuidagi teisiti: "Osadel rallidel osalemine võiks olla täiesti okei variant, aga ma pole seda veel Tommiga arutanud," arutles ta, vihjates, et nii kogenud piloodist on masina arendamisel väga palju kasu.

Jouhki kinnitas, et Teemu Suninen jätkab ka tuleval hooajal M-Spordis. Suure tõenäosusega jääb tema tiimikaaslaseks Elfyn Evans.