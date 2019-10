Nike lõpetab dopinguskandaali tõttu ülieduka projekti 

Nike’ eestkostja sõnas avalduses, et skandaal, mille Salazar põhjustas, on ebaaus jooksjate suhtes, kes NOPi kuuluvad.

“Nike on alati üritanud sportlase ja tema vajadused esikohale seada. Juhtunu ja sellega kaasnenud alusetud väited on ebaõiglaseks koormaks praegustele Oregon Projecti jooksjatele. Seega oleme otsustanud lõpetada grupi tegevus, et võimaldada sportlastel keskenduda treenimisele ja võistlusteks valmistumisele. Aitame kõigil oma atleetidel edasi minna,” kõlas Nike’ teadaanne.