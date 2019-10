Nõutu ja nukker Unicsi peatreener: Kalevi võimas esitus oli meile šokk! 

"Kui ma ütleksin, et mängijad ei alahinnanud vastast, siis te ju ei usuks. Võib-olla see oli tõesti nii. Aga valmistasin mängijad ette raskeks lahinguks, sest Kalev mängis Nižni Novgorodi vastu muljetavaldava partii. Meie mannetu esitus aga näitas, et me polnud valmis," resümeeris Priftis.