Voolaid ja Käit suure matši eel: kui palli saame, peame midagi erilist tegema 

"Eesti on aastate jooksul kodumurul väga hästi mänginud ja saanud lausa unistuste võite, näiteks Uruguai üle. Tõsi, keerulistes tingimustes. Usun südamest, et ühel päeval õnnestub midagi sellist veel saavutada. Miks mitte üllatada jalgpallimaailma homme, et fännidele häid emotsioone pakkuda," sõnas peatreener.

Voolaid kinnitas, et koondis on täies rivistuses ja homseks valmis. "Kõik on terved ja kuna üks mängija on juures, siis on õhtul väike mure vaja lahendada: kes lõplikku koosseisu jääb. Praeguse seisuga on kõik ilusasti taastunud ja terved. Valikud on tehtud kahe mängu peale ja meil on jõudu ja energiat piisavalt homseks mänguks," ütles peatreener.