Bosnia ja Hertsegoviina purustas seni head minekut näidanud soomlased 

Avavärava autoriks oli Izet Hajrovic, kes sahistas võrku 29. minutil. Järgmised kaks tabamust kanti Miralem Pjanici nimele. Esmalt oli Juventuse poolkaitsja täpne penaltipunktil ning oma teise värava sai ta kirja pärast poolajapausi. Armin Hodzic suurendas edu neljaväravaliseks, soomlaste auvärava lõi 79. minutil Joel Pohjanpalo.

J-grupi liidrina jätkab Itaalia, kes mängib täna õhtul viiendal positsioonil paikneva Kreekaga. Neil on kuue mängu järel koos vastavalt 18 ja viis silma. Teisel kohal olev Soome on seitsme matšiga kogunud 12, kolmandaks kerkinud Bosnia ja Hertsegoviina kümme punkti. Neist mängu vähem pidanud Armeenia, kel koos üheksa silma, langes neljandaks. Viimane on ühe viigipunktiga Liechtenstein.