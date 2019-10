OTSEBLOGI | 0:3! Vähemuses Saksamaa alustas teist poolaega väravatega

35. min. Arvulisse ülekaalu jäämine mõjus eestlastele vabastavalt. Kaitsjatel ja keskpoolkaitsjatel on nüüd palju rohkem aega ja ruumi tagant ehitada. Mänguline ülekaal on pigem jätkuvalt Saksamaa käes, kuid palli võitmise korral on eestlastel rohkem tsoone ja võimalusi, kuhu pall mängida.



Sakslaste mäng on kuidagi uimaseks muutunud, pall liigub positsioonirünnaku korral võrdlemisi aeglaselt. Usutavasti teeb Joachim Löw vaheajal kõvad korrektuurid, see säärane vaatepilt ei tohiks teda kuidagi rahuldada.