OTSEBLOGI | Saksamaa jäi 14. minutil vähemusse!

13. min. Kui sakslased on oma poolel või keskjoonel, siis Eesti hoiabki kaht neljast liini, kus Baranov on paremkaitsja, kuid nii kui sakslased tõusevad kõrgemale, vajub Eesti kuuesesse kaitseliini, sest Saksamaa lükkab äärtelt mängijad niivõrd kõrgele, et Liivak ja Kams peavad nendega kaasa minema...