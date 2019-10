Brasiilia jalgpallilegend: olen Ronaldoga rohkem maganud kui oma naisega 

Carlos rääkis veel, kuidas Reali aegadel oli neil koos punt superstaare ja see kõik tundus nagu filmis.

„Meenutan neid aegu praegu ja see oli täisti hullumeelne. Pärast igat mängu olid eralennukid siin ja seal. Kohtusime meeskonnakaaslastega lennujaamas: Beckham läks enda omaga, Figo ja Zidane enda omadega,“ kirjeldas Carlos.

Carlos lisas ka, et selliste superstaaridega oli treeneril väga keeruline toime tulla.

„Jose Antonio Camacho kestis vaid 10 päeva,“ meenutas Carlos. „Ta tuli riietusruumi ja teatas, et tahab alates sellest hetkest treeninguid alustada kell 7 hommikul, meie olime aga harjunud alustama 10:30. Proovisime teda ümber veenda, aga ei saanud ja ta pidi lahkuma.“

„Ronaldo ja mina ütlesime talle, et inimestel on oma harjumused ja neid pole mõtet muuta. Et ta ei keelaks meil matšieelse päeva õhtusöögil veini ja õlut, sest sellest tekib ainult probleeme. Mida treener selle peale tegi? Algelt keelas veini ja siis õlle. Ta pidas peatreenerina vastu kolm kuud,“ tõi Carlos teise näite.