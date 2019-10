Täna püsitati maratoni maailmarekord 

„Ma tunnen end hästi ja olen õnnelik, sest ei osanud seda täna oodata,“ kommenteeris keenlanna pärast võistlust. „Aga ühtäkki tundsin, et mu keha liigub ja liigub ja liigub ning tundsin distantsi poole peal, et lähen rekordi peale välja.“

„Kui te oleks mulle öelnud, et mu 2003. aastal püstitatud maailmarekord püsib nii kaua, poleks ma teid uskunud. Samas ma teadsin, et kunagi see aeg tuleb niikuinii ja kui ma nägin kui kiire Brigid on, teadsin, et see tuleb täna.,“ sõnas Radcliffe.