Lionel Messi on kuldsuust lapsega hädas 

Mateo viitab Meistrite liiga eelmise hooaja poolfinaali teisele mängule, kus Barcelona kodus saavutatud 0:3 edu maha mängis. Teatavasti sündis FC Liverpooli otsustav värav just kiiresti lahti mängitud nurgalöögist: Trent Alexander-Arnold kasutas osavalt ära Barcelona kaitsjate peataoleku, andis palli kiiresti Divock Origile, kes värava eest täiesti vabana olles seisuks 4:0 lõi.

Mateo on varem jäänud kaamerasilma ette vastasmeeskonna väravaid tähistades ning koduhoovis isaga jalgpalli mängides on ta sageli just Liverpool, et isale pähe teha. Lisaks elab ta sageli meelega kaasa FC Barcelona suurimale rivaalile Madridi Realile.