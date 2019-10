Karel Voolaid: emotsioonid on hapukad-si*ad 

"Emotsioonid on hapukad-si*ad," sõnas Eesti peatreener Karel Voolaid pressikonverentsi alustuseks.

Ta nõustus, et teise poolaja kiired väravad murdsid eestlaste vaimu. "Ja teistpidi andsid sakslastele kindlust ja rahu. Me ei rääkinud vaheajal midagi sellist, et lähme teist poolaega hoidma. Ei rääkinud ka hurraad, vaid et üritame sama rütmi jätkata, mille saime teise poolaja teises pooles kätte.

Täna oli nende kangelaseks [Ilkay] Gündogan. Kuidagi need pallid lipsasid kehade ja jalgade alt läbi. Võitlusvaim säilis ka teise poolaja teises pooles, tahtsime uuesti tulla, aga hetkeks murdsid sakslased meid oma klassiga küll.“

Seitsmest muudatusest algkoosseisus võrreldes Valgevene mänguga: „Ütlesin võistkonnale enne Saksa mängu, et peame kasvatama Eesti koondist suuremaks kui 11 mängijat. Peame kasvatama positiivset konkurentsi, mis kannaks neid klubis, et neil pole midagi garanteeritud, et nad pühenduksid ja võitleksid koha eest koondises. Teatud perioodil peamegi suutma mängida kahes mängus laveeriva koosseisuga, et jõuaksime rohkem.

Hetkel tundub, et suudame niiviisi edasi minna. Tulevik näitab, kas tekib väiksema arvuga tuumik, kes jaksab mängida kaht mängu."

Ilja Antonovist: "Nad oli Ainsaluga mõlemad päris tublid masinad. Ilja kraapis kehast välja vanad head Eesti koondise meetrid-meetrid-meetrid. See ongi klass, mille pärast ta kunagi koondisesse sai. Ta tegi kindlasti väga hea avalduse. Mihkel kõrvalt näeb, et väike mesilane kõrval töötab ja peab ka suure hobusena tuld andma. Tunnen nende üle head meelt, nad suutsid lipata nii palju kui jaksasid."

Nikita Baranovist paremkaitses, ta mängis seal viimati umbes viis aastat tagasi: "Eks valmistusime ikka 11 sakslase vastu. Tõenäoliselt olnuks pilt kaitse koha pealt päris karm. Mõtlesin, et võime jääda pikemalt oma kasti ette, et ei saa lihtsalt minema. Siis on Nikita ja Gerdi (Kams - M.T.) kaitseomadusi ja -instinkte vaja. Neil on hea kontakt, nad on viieses liinis koos mänginud. Nikita sai üldplaanis oma ülesandega hakkama."