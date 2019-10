Konstantin Vassiljev: äkki noortel tekib veel võimalusi Saksamaad võita 

Kapten Konstantin Vassiljev tunnistas, et kaotus jäi kripeldama, sest täna olnuks hea võimalus tõelist tippkoondist üllatada. „Tegelikult ei avaldanud see punane kaart mängule suurt mõju. Saime aru, et sakslaste taseme juures võivad nad kümnekesi samamoodi mängida. Meile tekkis rünnakufaasi küll natukene rohkem ruumi, mida mõnikord õnnestus kasutada, mõnikord mitte,“ arutles Vassiljev pärast matši.

„Kindlasti võtame sellest mängust kaasa teadmise, et võime ka palliga mängida. Elame edasi. Tahaks hakata järgmistes mängudes väravaid lööma. Ilma väravateta ei tule kindlasti ühtegi võitu. Täna polnud see kaugel... Mõnikord on nii, et väravad pole kaugel, aga neid ikkagi pole. Vahel on jällegi vastupidi – väravad tulevad mitte kusagilt.“

Kahe värava autor Ilkay Gündogan. Foto: Stanislav Moškov

Kokkuvõttes tunnistas kapten, et hinges on pettumus. „Me ei kasutanud head võimalust ära. Kindlasti natukene mõtleme sellest ja teie natukene kirjutate. Seejärel me jälle mõtleme! Peame edasi elama. Mõned mängijad teevad koondises ja suurel areenil alles esimesi samme. Neil on nüüd järgmised kümme aastat võimalus end näidata. Äkki noortel tekib veel võimalusi Saksamaad võita.“

Näppude vahele ei jäänud midagi

Pärast Vassiljevit kandis mõnda aega kaptenipaela Gert Kams, kes veidi üllatuslikult täna parema ääreründajana tegutses. Ka temal tuli vastata küsimusele, miks Eesti ikkagi kümnemehelist Saksamaad nõelata ei suutnud?