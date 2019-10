Kalev/Cramo eirab loogikareegleid: suure südamega saab imet teha! 

Fakt, lätlasest juhendaja on õigel teel. Mullune Kalev oli individualistlikult võimas, kuid sageli nappis meeskondlikkust. Tänavu on Štelmahers aga voolinud mitte nii andekast pundist ühtse löögirusika. Kõik võitlevad väljakul iga sentimeetri eest, silmad säravad ning vastase ees puudub igasugune aukartus. Sellist kirge pole Eesti esiklubist kaua peegeldunud.

„Kalev mängis väga võimsalt. See oli šokk, millest me ei suutnudki välja tulla. Meil oli väga halb päev, kohutav kogemus...“ sõnas nõutu ja nukker Unicsi peatreener Dimitrios Priftis. „Kui ma ütleksin, et mängijad ei alahinnanud vastast, siis te ju ei usuks. Võib-olla see oli nii. Aga valmistasin mängijad ette raskeks lahinguks, sest Kalev tegi Nižni vastu muljetavaldava partii.“