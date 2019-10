MIDAGI UUT! Soome rallistaarile väidetavalt sarvi teinud naine: mingit petmist pole olnud, armastame teineteist nii palju, et otsustasime lahku minna 

Soome meedia andmetel on Torppa armuke IT-firma juht, kes tutvus naisega esimest korda kevadel Lapimaal. Hiljem on paar veetnud koos aega Helsingis. Torppa olla korduvalt ka mehe juures ööbinud. Tegu polevat pelgalt kuulujutuga: Seiska avaldas fotod, kuidas Torppa firmajuhi BMWsse istub.

"Möödunud nädalad on olnud erakordselt keerulised. Mul on kahju, et hiljutised sündmused minu eraelus on mõjutanud mu perekonda, sõpru ja meeskonda. See on väga õnnetu olukord. Tahan panna punkti kõikidele minu eraelu puudutavatele spekulatsioonidele. Minu pulm Maisa Torppaga on tühistatud," ütles Latvala Ilta-Sanomatile.

Äsja postitas Torppa aga sotsiaalmeediasse pika kirja, kus esitab hoopis uue nägemuse:

"Juba kolm ja pool aastat tagasi olime Jari-Mattiga üllatunud, kui paljud inimesed meie suhtest huvituvad. Andsime mõned intervjuud ja ootasime, et olukord rahuneks.

Aasta alguses kogesin midagi hirmsat, kuid hakkasime sellestki üle saama. Aga viimased nädalad on olnud täiesti kohutavad ning mõjutanud meid mõlemat. Vaatamata sellele meie suhe kohe ei purunenud, üritasime oma tavaelu jätkata.

Läksin heatujuliselt meie koju Monacos, et Jari-Mattile üht-teist kaasa võtta ning sõpradega kohtuda. Neljapäeval jõudsin tagasi ning lennujaamas võtsid mind vastu kaamerad ja reporterid, et küsimusi esitada. Mind pole kunagi sellisesse olukorda pandud. Mõistsime mõlemad, et nüüd on kõik piirid ületatud.