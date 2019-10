Kõigest 22aastane USA sportvõimleja tegi MMilt võidetud 25. medaliga ajalugu 

Nendest medalitest 19 on kuldsed, nii hõbedase kui ka pronksise autasu on Biles võtnud vastu kolmel korral. Enne MMi oli enim kordi poodiumile astunud valgevenelalne Vitali Tšerbo, kes karjääri jooksul kokku 23 medalit võitis.

Lisaks maailmameistrivõistlustelt võidetud autasudele on Biles olnud edukas ka olümpial: ameeriklanna auhinnakapis on neli OM-kulda ja üks pronks. Kõik need medalid võitis ta Rio mängudelt.