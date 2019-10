Kas süüdi on halastamatu kõmumeedia? Purunenud armastus võib kaudselt lõpetada Latvala karjääri

Viimased spekulatsioonid viitavad pigem sellele, et järgmisel hooajal sõidavad Toyota meeskonnas Tänak, Kris Meeke ja Kalle Rovanperä. Võistkonna bossi Tommi Mäkineni jaoks ongi ilmselt kõige keerulisem välja nuputada, kas jätkata Latvala või Meeke’iga. Mõlemal on omad head ja vead, kuid just viimastel rallidel on britt end stabiilsema ja kiiremana näidanud.