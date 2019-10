VIDEO | MMA-võitlejal paistetas jõhkra põlvehoobi järel silm kinni 

Pärast näkku lennanud põlvehoopi vallandus Avogadrol silmapiirkonnas koheselt verejooks ning tekkis niivõrd suur paistetus, et poksijal ei olnud enam ühest silmast võimalik näha. Kui arst ta üle vaatas, suutis itaallane teda niivõrd palju veenda, et lasta võitlusel jätkuda. Enne esimese raundi lõppu sai siiski selgeks, et Avogadrost enam vastast pole.