Taas vigastada saanud Neymar jääb mitmest olulisest kohtumisest eemale 

See tähendab, et ründestaar ei saa meeskonda aidata vähemalt kahes Meistrite liiga mängus, mis mõlemad toimuvad Belgia tiimi Club Brugge vastu. Kahtluse all on Neymari osalus ka 26. novembri kohtumises Madridi Realiga. Lisaks jääb ta kõrvale mitmest olulisest Prantsusmaa kõrgliiga matšist.