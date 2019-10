Maagilise tähiseni jõudnud Cristiano Ronaldo tõusis nimekasse seltskonda, Bulgaaria fännid tegid oma margi täis 

Klubileiba Torino Juventuses teeniva ründeässa kodumaad see siiski ei päästnud. Kuna avapoolajal olid täpsed Andrei Jarmolenko ja Roman Jaremtšuk, võtsid võõrustajad 2 : 1 võidu. Tasub märkida, et alates 72. minutist mängis Ukraina vähemuses, sest Taras Stepanenko sai teise kollase kaardi.

B-grupi liidrina jätkab kindlalt Ukraina. Nad on seitsme mänguga kogunud 19 punkti, ühe kohtumise vähem pidanud Portugal on 11 silmaga teine. Neile hingab kuklasse Serbia, kes on samuti jooksnud väljakule kuues matšis ja hankinud kümme punkti.

EM-valikõhtu kõige koletumad sündmused toimusid Sofias. Mäng Bulgaaria ja Inglismaa vahel peatati kaks korda võõrustajate fännide rassismi ja natsisaluutide pärast. Inglased purustasid Bulgaaria 6 : 0, kaks väravat said kirja Ross Barkley ja Raheem Sterling, ühe lisasid Harry Kane ja Marcus Rashford.

Bulgaaria toetajate käitumine oli seda iroonilisem, et enne kohtumist rääkis peatreener Krasimir Balakov, kuidas Inglismaal on rassismiga oluliselt rohkem probleeme kui tema kodumaal. Pärast kohtumist ütles juhendaja, et tema ei pannud fännide ebaviisakat käitumist tähele.

Bulgaaria toetajad Sofias:

A-grupis on Inglismaa 15 puntkiga liider, Tšehhi jääb maha kolme ja Kosovo nelja silmaga. Montenegro ja Bulgaaria unistused EM-piletist on pühitud. Juhttriol on kirjas kuus mängu.