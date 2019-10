Hispaania meedia: Tänaku ja Märtini läbirääkimised Mäkineniga jooksid liiva 

Lopezi sõnul ei meeldiks Tänakule Hyundaiga, sest nende ridades on tema suur rivaal Thierry Neuville. M-Spordi probleemiks on aga Fordi vähene toetus ning näib, et kuulus autotootja ei kavatse seda suurendada.

Tänaku jaoks on kõige tähtsam teadmine, et Toyota on praegu MM-sarja parim auto, ütleb Lopez. Mõnikord on masin eestlast küll alt vedanud, kuid Jaapani autotootja tiimi mehaanikud pidavat olema MM-sarja kõige efektiivsemad.