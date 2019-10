Latvala avaldas, et üks teine probleem on temalt viimase aasta jooksul palju jõudu nõudnud 

34aastane roolikeeraja oli kolm aastat suhtes Maisa Torppaga, kuid naine on väidetavalt meest alates tänavuse aasta kevadest petnud. Torppa on süüdistusi eitanud ning ka Latvala pole sellist vekslit välja käinud, kuid mehe teod – näiteks tühistas ta pulmapeo – näivad petmist kinnitavat.

Latvalal pole järgmiseks aastaks lepingut ning ta usub, et Kataloonia ja Austraalia rallid saavad olema võtmetähtsusega. "Näen tunneli lõpus valgust ning saan öelda, et ma pole nii masenduses kui varem," lausub ta ja lisab, et Toyotat mehe eraelu usutavasti ei kõiguta, sest neile on tähtsad tulemused, kiirus ja kogemus.