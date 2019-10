Talisport OMile ihkava Eesti kurlingu esipaari taustatiim sai kulda ja karda võitnud täienduse Ohtuleht.ee , täna, 13:07 Jaga: M

Marie Turmann ja Harri Lill. Foto: Alar Truu

Eesti kurlingumängijad Marie Turmann ja Harri Lill, kes kuuluvad maailma paremate hulka, hakkavad olümpiamängude pääsme lunastamiseks treenima Kanada tipptreeneri Allan Moore'i käe all.Moore on tunnustatud kurlingutreener, kelle juhendatav naiskond võitis kurlingu maailmameistrivõistlustel kulla 2016. ja 2014. aastal. Segapaari kurlingus viis ta Šveitsi paari kullale 2012. ja 2014. aastal, vahendab kurlinguliidu pressiteade."See hooaeg tuleb väga pingeline, kuna tiitlivõistlustel hakatakse jagama olümpiamängude kvalifikatsioonipunkte ning meie eesmärk on viia Eesti kümne tugevama riigi hulka, et saada pääse Pekingi olümpiamängudele. Konkurents on tugev ning peame andma endast kõik ja rohkemgi veel. Allan on suure kogemusega kurlingutreener ja koostöö temaga on meile erakordne võimalus," sõnas Lill.Olümpiamängude esimesi kvalifikatsioonipunkte hakatakse jagama järgmise aasta aprillis Kanadas toimuval segapaaride MMil. MMile pääs ei ole hetkel Turmannile ja Lillele garanteeritu