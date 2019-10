ÕL VIDEO ja GALERII | Pimedate jalgpall: hirmuäratav saamatus ja harvaesinev võrdsus 

Pimedate jalgpalli näidismatšile jõudes pole mul tegelikult halli aimugi, et ka mina püüan peagi, silmaklapid peas, kõlisevale pallile järele joosta. Ometi satun punaste vestide tiimi ega tee triiksärgist ja muidu ebasportlikust riietusest suurt numbrit. Kui minu satsiga liitub legendaarne väravavaht Sergei Pareiko, tõuseb enesekindlus lakke! Nimelt on pimedate vutis lubatud, et puurilukud on nägijad. Tundub peaaegu võimatu, et silmaklappidega mängijad palli Sergei selja taha saadaksid.