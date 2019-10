Bulgaaria jalgpalliliidu president astus pärast eilset rassismiskandaali tagasi 

“Bulgaaria jalgpalliliidu president Borislav Mihailov astus täna ametist tagasi. Otsus tuleb viimaste päevade jooksul tekkinud surve järel. Situatsioon pole positiivne ei Bulgaaria jalgpallile ega liidule endale. Pärast mitut aastat presidendina töötamist ja tänu rahvusvahelistele suhetele on Mihailov valmis aitama Bulgaaria jalgpalli arengule kaasa ka edaspidi.”

Täna enne otsust sai Mihailov kõne riigi peaministrilt Boyko Borissovilt, kes samuti soovis, et jalgpalliliidu president ametist tagasi astuks. Avalduses oli Borissov lisanud, et juhtunu on häbiväärne.