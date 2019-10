Šarunas Jasikevicius peab taas nobedalt poisikestest mehed kasvatama!  

Ainsatki eestlast tänavu Euroliigas ei mängi, kuid viimaste hooaegadega on Kaunase Žalgiris justkui omaks saanud. Paljud maarjamaalased käivad neile Leedus kaasa elamas ja suur hulk istub naelutatult teleri taga. Kuigi meeskonnal on hoojaks ette nähtud rekordiline 11,9 miljoni euro suurune eelarve, kuulutakse finantsiliselt pigem nõrgemate sekka ning seetõttu tuleb taas kivist vesi välja pigistada.

Õnneks on peatreener Šarunas Jasikevicius krõbedate väljakutsetega harjunud. Viimasel kahel hooajal on ta Žalgirise play-off´i tüürinud: tunamullu tuldi üllatuslikult kolmandaks, eelmisel aastal roniti aga kohamängudele praktiliselt lootusetust seisust. Varasem edu ei garanteeri aga midagi, sest jõukad klubid ostsid nii mõnegi Kaunase kangelase lihtsalt üle.

Tänavu pallib Žalgirises koguni seitse uut meest. Suvel kaotati võtmemängijaid nii korvi alt kui ka tagaliinist – uue tööandja leidsid Aaron White, Brandon Davies, Leo Westermann ja Nate Wolters. Kaks esimest vooru tõestasid, et uues kuues tiimil, kes ei kuulu kõige rikkamate sekka, pole lihtne isegi Jasikeviciuse käe all.

Esimeses kohtumises lõid külalised Vitoriast Kaunase täismaja publiku ees Žalgirisele luu kurku halastamatu kaitsemänguga, kuid nädal hiljem poldud võõrsil Milano Armani vastu valmis võitlema esimestest minutitest. Nõnda ongi Leedu klubi üks viiest, kel on kahe vooru järel võiduarve avamata.

Kogenud Jasikevicius tunnistas pärast teist kaotust, et enne kui saab mängutaktikast rääkida, tuleb korda saada mentaalne pool. „Meil on meeskonnas seitse uut mängijat, kellest paljud on poisikesed. Aga siin liigas võidavad mehed, mitte poisikesed,“ andis ta karmi hinnangu.

„Mu hoolealused peavad aru saama, et Euroliiga on füüsiliselt maailma kõige raskem sari. NBAs pole midagi ligilähedastki, siin käivad asjad hoopis teisel tasemel.“

Olukord pole lootusetu, sest toorest potentsiaali Žalgirisel leidub. Tõsi, Euroliiga kogemust on uutel välismaalastel vähe, ainsana on karastust saanud mullu Piraeuse Olympiacoses pallinud Zach LeDay. Korvi all vajavad kohenemiseks aega nii MMil korralikult esinenud Jock Landale kui ka NBA taustaga Nigel Hayes, tagaliinis on ülitähtis Alex Perezi avanemine.