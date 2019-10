Tähtsa võidu saanud Soomet jätaks EMilt kõrvale vaid ime 

J-grupis on Soome kaheksa kohtumisega kogunud 15 punkti, millega hoitakse Itaalia järel teist kohta. Saapamaa koondis, kel koht EM-il juba kindlustatud, on seitsme mänguga koos 21 silma. Samuti soomlastest matši vähem pidanud Bosnia ja Hertsegoviina on kümne punktiga kolmas, sama palju silmi on kogunud täna Turus kaotanud armeenlased.