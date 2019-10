Soome meedia usub, et kui ajalugu end kordab, annab Toyota sel nädalal teada tähtsatest otsustest 

Möödunud hooaja 17. oktoobril teatati, et tiimiga liitub Kris Meeke. Rallit.fi leiab, et nüüd on paras aeg teatavakse teha, millised on plaanid 2020. aastaks. Hetkel on lahtine nii Jari-Matti Latvala kui ka Meeke’i saatus ning kuigi usutakse, et meeskonnas jätkab Tänak, on läbirääkimised kestnud ootamatult kaua.