Reali uus staar leidis suurepärase viisi, kuidas fännide kriitikast ja vilekoorist mitte välja teha 

"Tean, et paljud räägivad Realist kõikjal ja sellepärast ma siin olen. Mul pole olnud Madridis veel ühtki rasket nädalat. Kuna ma ei räägi hispaania keelt, ei pööra ma kriitikale tähelepanu," vahendas briti ajaleht The Sun Hazardi sõnu.

Belglane muretseti meeskonda, et asendada möödunud suvel Juventusesse siirdunud Cristiano Ronaldot. Siiani pole see kuigi hästi õnnestunud: kuue mänguga on Hazardil kirjas värav ja resultatiivne sööt. Palju on ta kriitikat saanud eelkõige selle eest, et ta ei paista füüsilises vormis olevat, usutakse, et belglane peaks lahti saama paarist lisakilost.