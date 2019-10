MMilt hõbeda võitnud Maicel Uibot tervitati Bahamal nagu kangelast 

Gardiner võitis meeste 400 m jooksus kulla, Miller-Uibo naiste samal distantsil hõbeda. Need saavutused tähistavad Bahama kergejõustiku jätkuvat õitsengut: viimasest 13st MMist on nad vähemalt ühe medaliga tagasi tulnud 12 juhul.

Uibo sõnul toetavad teda mõlema riigi spordifännid ja see teeb südame soojaks. „Tunnen end siin nagu kodus – minu jaoks pole siin kuidagi erinev,“ vahendab The Nassau Guardian eestlase sõnu. „Bahama ja Eesti on mõlemad mu südamele väga lähedal.“ Uibo tõi välja, et vahemaade poolest on tegelikult Bahama isegi lähemal, sest suurema osa ajast elavad nad Shaunae’ga Floridas. Ta loetles ette ka hulga kohalike toite, mis talle meele järgi on.