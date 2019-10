Bulgaarias pandi neli rassisti trellide taha 

Järgmisel hommikul teatas kohaliku jalgpalliliidu juht Borislav Mihhailov, et astub tagasi. Siseministeerium kinnitas, et teevad kõik endast oleneva rassistide tabamiseks. Euroopa jalgpalli katuseorganisatsiooni ehk UEFA juht Aleksander Ceferin kutsub üles kõiki riike ja alaliite tegema koostööd, et rassistidega sõdida.