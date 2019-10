Laskesuusatamise üks suuremaid kadunud talente tuleb pauguga tagasi: hüvasti Venemaa, tere Sloveenia!

Sloveenia laskesuusatamise boss Matej Oblak rääkis, et Podtšufarova võttis ühel hetkel nendega ühendust. "Toetame tema soovi. Meie tiimis oleks ta üks liidritest. Ta on küllalt kogenud sportlane, mis on noore võistkonna jaoks oluline. 2021 võõrustab Pokljuka MMi ning tahaksime seal head olla."