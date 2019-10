WRC HEA UUDIS! Kataloonia MM-ralli toimub rahutustest hoolimata Ohtuleht.ee , täna, 14:08 Jaga: M

Paljud katalaanid soovivad iseseisvust, mitte autonoomiat. Foto: ANC/FOTOPERIODISMO.NET

Kataloonia iseseisvuslaste vangistamine vallandas esmaspäeval suure protestilaine, mis on kestnud terve nädala ning praegu pole märke, et olukord laheneks. Kui eile levis kahtlus, et ärev seis võib Kataloonia MM-ralli ära jätta, siis täna saabusid Hispaaniast paremad uudised.