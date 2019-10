Kataloonia rahutused võivad autoralli MM-hooaja lõpu pea peale keerata 

Aasta eelviimane etapp sõidetakse järgmisel nädalavahetusel just Kataloonias, kuid väljaande ASi tunnustatud ajakirjanik Pipo Lopez raporteerib, et ärev seis võib ralli ära jätta.

Lopezi andmeil on möll Kataloonias pannud muretsema nii ralli korraldajad kui ka Rahvusvahelise autoliidu, kelle egiidi all MM-sari toimub. Võistluse edasilükkamine on tõusnud päevakorda, kuid see pole logistiliselt võimalik, sest hooaja viimane etapp sõidetakse novembri keskel Austraalias. Rallikarusselli ei jõua praegu maakera kuklapoolele viia, et seal järgmisel nädalavahetusel sõita.