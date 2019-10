Kuulus rallimänedžer Tänaku väidetavast soovist: mina pole sellega kokku puutunud, ehkki olen aidanud maailmameistreid 

Kuulduste kohaselt jätkab eestlane Toyotas, ehkki laual on ka M-Spordi ja Hyundai pakkumised. Ilta-Sanomat väidab oma allikatele tuginedes, et Tänak ja teda läbirääkimistel aitav Markko Märtin on Jaapani autotootjale esitanud nõudmisi, millest kõigega ei saa tiimipealik Tommi Mäkinen nõustuda.

Soome väljaanne jätkab, et lisaks palgalisale soovib Tänak ka tiimi esinumbri rolli. Mäkinen on varem öelnud, et liider võiks välja kujuneda hooaja käigus ning tema aasta alguses kedagi ei eelista.

Ilta-Sanomat võttis ühendust rallimänedžeri Timo Jouhkiga, kes esindab praegu näiteks Jari-Matti Latvalat, Teemu Sunineni ja Kalle Rovanperä. Minevikus on soomlane aidanud ka maailmameistreid Mäkineni ja Juha Kankkuneni.

"Olen tegelenud kaheksa või üheksa sõitja lepingutega tehasetiimidega. Kunagi pole kontrahtis olnud esisõitja rolli, kuigi mul on olnud kaks neljakordset tšempionit," viitas Jouhki Toyota pealikule ja Kankkunenile.