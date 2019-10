„Enne jäätub põrgu, kui Soome võidab Eurovisioni või jalgpallikoondis jõuab MMile või EMile.“ Põrgusse see arvamus! 

„Meil oli Soomes ikka ütlus, et enne jäätub põrgu, kui Soome võidab Eurovisioni või jalgpallikoondis jõuab MMile või EMile. Arvan, et see fraas võtab sündmuse olulisuse üsna hästi kokku. Pärast dekaadidepikkust proovimist õnnestus meil Eurovision lõpuks võita (2006. aasta legendaarne kollideks maskeerunud metal-bänd Lordi – toim),“ rääkis Eestis elav ja madalamates liigades väravavahina palliv Mikko Mietinen Õhtulehele.