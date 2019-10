Soome ralliäss ja maksuamet veavad vägikaigast, kaalul on miljonid eurod 

Küsimus on selles, kus ralliäss ikkagi elab – Monacos või Soomes. Teadaolevalt kolis rallimees juba 2009. aastal, kui sõlmis lepingu Fordi meeskonnaga, maksude pärast Monacosse, kus resideerivad paljud tippsportlased.

"Maksuamet on minu elukoha suhtes teisel arvamusel," lausus Latvala väljaandele Ilta-Sanomat. "Protsess algas aastal 2018 ning kestab ikka veel. See on olnud väga keeruline ja röövinud mult palju jõudu ja energiat."