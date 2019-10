FOTOD | Maailma pikimate jalgadega korvpallur võrgutab mehi kaamerasilma ees 

Lisina nimel on kaks Guinessi rekordit: nimelt on ta ametlikult maailma pikimate jalgadega naine – parem jalg on 132,2 ja vasak 132,8 cm. Pärast 2014. aastal sportlaskarjääri lõpetamist siirdus venelanna modellindusse ja temast sai maailma pikim modell. Ühtlasi on Lisina jalas Venemaa suurima kinganumber 47 – seda siis naisterahvaste arvestuses.