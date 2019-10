Pyongyangis toimus ajalooline Korea derbi: "See oli nagu sõda." 

Tottenham Hotspuri lõunakorealasest staar Heung-min Son rääkis hiljem ajakirjanikele, et mäng oli üliagressiivne. "Kahju, et me ei võitnud, aga mäng oli väga agressiivne. On suur saavutus, et sealt vigastusteta tagasi jõudsime. Põhja-Korea mängijad olid tundlikud ja agressiivsed. Nad vandusid kõvasti."